«Он меня добивал, но пускай бы добивал». Шлеменко обвинил арбитра в раннем объявлении нокаута

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что судья его поединка с сербом Александром Иличем рано остановил их схватку на RCC 12.

Напомним, что Шлеменко был нокаутирован спустя 20 секунд после начала противостояния.

«Хотел пообщаться с рефери, но он не подошел в раздевалку. У меня были мысли сказать, чтобы не лез раньше времени. Не буду отрицать, что пропустил удар и не видел его, но я начал подниматься. Рефери нужно отдавать отчет, что у меня 75 боев, я не новичок. Выхожу в клетку не просто так. Мне не дали в очередной раз вернуться после пропущенного удара.

Я упал не лицом вниз, а присел на четвереньки. Он начал добивать, но этих ударов я особо не чувствовал. Понятно, что когда ты пропускаешь удар, то чуть-чуть потерян, но ты в сознании. Я был в сознании. Блин, ну нельзя так останавливать. Я не лежал, да, он меня добивал, но пускай бы добивал. Я к этому готов. Мое мнение, слишком ранняя остановка», - приводит слова российского бойца «РБ-Спорт».

Шлеменко потерпел 14-е поражение в карьере. В общей сложности он провел 75 поединков, одержал 61 победу, еще один бой признан несостоявшимся.

В то же время, Илич одержал 14-ю победу в 19 профессиональных боях. Еще пять раз он уступил оппонентам.

Бой Шлеменко – Илич был главным на RCC 12. Турнир проходил 26 августа в Екатеринбурге.