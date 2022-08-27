Гэтжи отказался от боя с Физиевым

Американский боец ММА Джастин Гэтжи не заинтересован в поединке с представителем Киргизии Рафаэлем Физиевым. Об этом сообщил журналист Эми Каплан.

Ранее сообщалось, что лига предложила Гэтжи подраться на турнире UFC 282, который пройдет 12 декабря в Лас-Вегасе (США).

Напомним, 29-летний Физиев идет на победной серии из шести боев кряду. В крайнем поединке он одолел экс-чемпиона UFC в легком весе Рафаэля дос Саньоса. Что касается Гэтжи, то 33-летний американец дважды дрался за титул, но оба раза потерпел неудачу. В крайнем поединке он уступил бразильцу Чарльзу Оливейре.