Шлеменко обратился к болельщикам после поражения от Илича

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал поражение от серба Александра Илича на турнире RCC в Екатеринбурге.

В частности, он извинился перед своими болельщиками, отметив, что судья раньше времени остановил поединок.

«Не хочу ни в коем случае как-то себя оправдывать или что-то говорить. Буду дальше тренироваться, дальше драться. Сейчас, когда ты совершаешь такие ошибки, тебе остается только доказать всем, что это был случайный удар, что это была ошибка. Поэтому движемся дальше», – добавил ветеран ММА в соцсети.

Напомним, Александр Шлеменко – экс-чемпион Bellator в среднем весе. За всю карьеру в смешанных единоборствах он одержал 61 победу и потерпел 14 поражений.