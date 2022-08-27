Хамзат Чимаев: Меня просили избить Макгрегора, но я не помогал ему подготовиться к Хабибу

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что к нему поступали просьбы стать спарринг-партнером Конора Макгрегора перед противостоянием с Хабибом Нурмагомедовым.

«Это неправда! Конору нужен был спарринг-партнер-чеченец, и он разместил объявление в интернете. Мне позвонили и попросили избить его. Это то, что я хотел сделать. Но речь не шла о том, чтобы помочь ему подготовиться к Хабибу. Тогда об их бое даже не было объявлено.

Я все еще хочу победить Макгрегора, если он решит драться со мной. Я отдаю должное его достижениям, но он не следит за своими словами», — заявил Чимаев американскому Ютуб-каналу.

Напомним, что 11 сентября в рамках турнира UFC 279 состоится бой между Чимаевым и Диазом. Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщил о том, что в случае победы Хамзат получит титульный бой.

Всего в своей карьере 28-летний Чимаев провел 11 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету 37-летнего Диаза 23 победы и 13 поражений.