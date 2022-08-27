Россиянка Дудакова рассказала, как нужно выиграть бой, чтобы заполучить контракт в UFC

Российский боец смешанных единоборств Виктория Дудакова рассказала, что нужно сделать в октагоне, чтобы произвести впечатление на главу UFC Дэйну Уайта.

«Конечно, самое главное — впечатлить Уайта. А для этого необходимо не только выиграть, но и сделать это досрочно. Если же бой затянется, то лишь максимально зрелищное выступление позволит претендовать на контракт», — рассказала Дудакова RT.

В ночь с 30 на 31 августа Дудакова проведет поединок с Марией Силвой за право заключить контракт с промоушеном.