Боец АСА Слипенко: UFC подставляет Диаза, давая ему в соперники Чимаева

Боец АСА Виталий Слипенко считает, что UFC поступает неблагородно по отношению к американцу Нейту Диазу, давая ему в соперники шведа Хамзата Чимаева.

— Чимаеву пока дали Нейта Диаза. UFC просто подставляет Диаза на его последний бой по контракту?

— Сто процентов подставляет. Это ясно, как погода в летний солнечный день. Диаз не принимал много боев, поэтому его поставили в такие условия. Пусть терпит поражение и дальше занимается, чем хочет. Не думаю, что Диаз способен продержаться пять раундов против Чимаева, — заявил Слипенко Mma.metaratings.ru.

Напомним, что 11 сентября в рамках турнира UFC 279 состоится бой между Чимаевым и Диазом. Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщил о том, что в случае победы Хамзат получит титульный бой.

Всего в своей карьере 28-летний Чимаев провел 11 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету 37-летнего Диаза 23 победы и 13 поражений.