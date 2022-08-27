Илич назвал сумму гонорара, за которую он готов провести реванш со Шлеменко

Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич не хочет проводить реванш против россиянина Александра Шлеменко на турнире Slemenko Fighting Championship в Екатеринбурге 30 сентября, так как его не устраивают текущие финансовые условия.

Как сообщает MMA.Metaratings.ru, за второй бой со «Штормом» Илич требует гораздо больший гонорар, чем получил за поединок в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 12, который прошел 26 августа. Серб хочет заработать не менее 50 тысяч долларов.

Ранее менеджер Илича, Люсьен Бакос, заявил, что его клиент заработал за бой на RCC 12 не менее 50 тысяч долларов. Но эта информация не соответствует действительности. Скорее всего, Бакос специально озвучил такую сумму, чтобы в будущем Илич мог получать хорошие гонорары в России.

Ранее Илич нокаутировал Шлеменко за 21 секунду.

Таким образом, Шлеменко потерпел 14-е поражение в карьере. В общей сложности он провел 75 поединков, одержал 61 победу, еще один бой признан несостоявшимся.

В то же время, Илич одержал 14-ю победу в 19 профессиональных боях. Еще пять раз он уступил оппонентам.