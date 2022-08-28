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Кормье назвал Чимаева главным неудачником

Шведский боец чеченского происхождения может сразиться с Леоном Эдвардсом.
28 августа 2022 09:34
автор: Александр Поволоцкий

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил шансы Хамзата Чимаева на титульный поединок.

Напомним, что американский боец Леон Эдвардс нокаутировал нигерийца Камару Усмана в рамках турнира UFC 278 в Солт-Лейк-Сити и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

«В прошлые выходные Хамзат не понимал, что он был самым главным неудачником после боя Усмана против Леона, потому что следующий в очереди. Все, что ему нужно было сделать, это пройти Диаза, но после победы Эдвардса мы получили трилогию, это несомненно. Чувствую, что для Диаза это будет борьба за наследие. Для Чимаева это просто ещё один скальп в его резюме, потому что я не знаю, приблизит ли его эта победа к чемпионскому бою», — заявил Кормье в эфире своего You-Tube канала.

Добавим, что 11 сентября в рамках турнира UFC 279 состоится бой между Чимаевым и Диазом. Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщил о том, что в случае победы Хамзат получит возможность сразиться за титул.

Всего в своей карьере 28-летний Чимаев провел 11 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету 37-летнего Диаза 23 победы и 13 поражений.

источник: «Советский спорт»
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