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Глава Hardcore FC Сульянов раскритиковал уровень бойцов промоушена Bare Knuckle FC

Он отметил, что у спортсменов из американской организации нет никаких шансов на победу против бойцов из Hardcore и Top Dog.
28 августа 2022 17:25
автор: Владислав Корегин

Глава Hardcore FC Анатолий Сульянов объяснил, почему американский промоушен Bare Knuckle FC не станет успешным в России.

Ранее президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман заявил о желании запустить свой бренд на территории России.

– По поводу прихода на российский рынок президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман выходил на меня еще год назад. Он предлагал, чтобы Hardcore стал частью Bare Knuckle. Мы это предложение отвергли. С чем Bare Knuckle выходить на наш рынок? У ребят из американского промоушена нет никаких шансов против бойцов из Hardcore и Top Dog, – цитирует Сульянова Mma.metaratings.ru.

Также Сульянов заявил, что организация уже подала документы на промоутерские лицензии в ОАЭ. При этом он добавил, что в 2022 году планируется провести турниры в Тайланде, Мексике и Бразилии.

источник: Mma.metaratings.ru
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