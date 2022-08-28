Глава Hardcore FC Сульянов раскритиковал уровень бойцов промоушена Bare Knuckle FC

Глава Hardcore FC Анатолий Сульянов объяснил, почему американский промоушен Bare Knuckle FC не станет успешным в России.

Ранее президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман заявил о желании запустить свой бренд на территории России.

– По поводу прихода на российский рынок президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман выходил на меня еще год назад. Он предлагал, чтобы Hardcore стал частью Bare Knuckle. Мы это предложение отвергли. С чем Bare Knuckle выходить на наш рынок? У ребят из американского промоушена нет никаких шансов против бойцов из Hardcore и Top Dog, – цитирует Сульянова Mma.metaratings.ru.

Также Сульянов заявил, что организация уже подала документы на промоутерские лицензии в ОАЭ. При этом он добавил, что в 2022 году планируется провести турниры в Тайланде, Мексике и Бразилии.