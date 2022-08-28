Умар Нурмагомедов, Анкалаев и Махачев приняли участие в конных скачках

Известный промоушен UFC в своем телеграм-канале опубликовал видео, в котором приняли участие три бойца смешанных единоборств из России, а именно Ислам Махачев, Магомед Анкалаев и Умар Нурмагомедов.

Отметим, что в ролике спортсмены устроили конные скачки.

Напомним, что Махачев, Анкалаев и Нурмагомедов выступают в легком, легчайшем и полутяжелом весах соответственно. На счету 26-летнего Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения в своей карьере. Что касается Анкалаева и Махачева, то бойцы проиграли по одному поединку в октагоне. У Магомеда 17 побед, а у Ислама – 22.