Емельяненко - о братских отношениях с Федором: Прощайте друг друга, и вам воздастся!

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко намекнул на перемирие с братом Федором.

«Вот что сказал нам Спаситель. Ежели согрешит против тебя брат твой, и покается – прости его.

И ежели семь раз согрешит против тебя, и семь раз обратится, и скажет «каюсь» – прости его. Прощайте друг друга, и вам воздастся!», – сказал Емельяненко-младший в соцсетях.

Добавим, что следующий бой Емельяненко-младший проведет против Вячеслава Дацика 24 сентября в Москве в рамках турнира Fardcore Fighting.

Свой последний поединок Емельяненко провел 23 февраля против 51-летнего Джеффа Монсона и победил единогласным решением судей.