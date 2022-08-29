«Я не могу вот так бросить ММА». Куинтон Джексон намерен провести бой после поражения от Федора

Бывший чемпион UFC Куинтон Джексон заявил, что намерен возобновить карьеру после поражения от Федора Емельяненко на турнире Bellator.

— Нет, я еще не закончил. Я недоволен своим выступлением в последнем бою. Я не могу оставить своих фанатов ММА в таком состоянии. Я собираюсь уйти из спорта на более позитивной ноте. Я веду переговоры о бое с Шеннон Бриггсом. Может быть, я буду драться и в ММА, но предпочел бы бокс. Мне ведь уже 44 год», — цитирует Джексона американские СМИ.

На счету 44-летнего Джексона 51 профессиональный поединок, в которых он одержал 37 побед, и потерпел 14 поражений. В последнем для себя бою он встречался с Федором Емельяненко на Belator 237, уступив тому техническим нокаутом в первом раунде.