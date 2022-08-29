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«Я не могу вот так бросить ММА». Куинтон Джексон намерен провести бой после поражения от Федора

Последний поединок американца состоялся в декабре 2019-го года.
29 августа 2022 12:11
автор: Александр Бойченко

Бывший чемпион UFC Куинтон Джексон заявил, что намерен возобновить карьеру после поражения от Федора Емельяненко на турнире Bellator.

— Нет, я еще не закончил. Я недоволен своим выступлением в последнем бою. Я не могу оставить своих фанатов ММА в таком состоянии. Я собираюсь уйти из спорта на более позитивной ноте. Я веду переговоры о бое с Шеннон Бриггсом. Может быть, я буду драться и в ММА, но предпочел бы бокс. Мне ведь уже 44 год», — цитирует Джексона американские СМИ.

На счету 44-летнего Джексона 51 профессиональный поединок, в которых он одержал 37 побед, и потерпел 14 поражений. В последнем для себя бою он встречался с Федором Емельяненко на Belator 237, уступив тому техническим нокаутом в первом раунде.

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