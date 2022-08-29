«Я ем гангстеров на завтрак». Чимаев - о поединке с Нейтом Диазом

Непобежденный шведский полусредневес Хамзат Чимаев высказался по поводу предстоящего поединка с американцем Нейтом Диазом.

«На самом деле мне не нужно драться с этим парнем и дерусь с ним просто для удовольствия. Когда он дрался, я был еще ребенком. Я просто мог сидеть, дожидаясь титульного боя. Я согласился на этот бой, потому что этот парень знаменит, но я понимаю, что он не лучший. Все его любят и говорят об этом гангстере. Я ем гангстеров на завтрак. Я собираюсь уничтожить этого парня», – приводит слова Чимаева английские СМИ.

Напомним, что 11 сентября в рамках турнира UFC 279 состоится бой между Чимаевым и Диазом. Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщил о том, что в случае победы Хамзат получит титульный бой.

Всего в своей карьере 28-летний Чимаев провел 11 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету 37-летнего Диаза 23 победы и 13 поражений.