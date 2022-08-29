Усман - о нокауте от Эдвардса: Чемпионы падают, возвращаются и показывают, почему они чемпионы

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал о намерении взять реванш у британца Леона Эдвардса в ближайшее время.

«Я хотел финишировать Эдвардса. Я мог бы повалить его на землю, но я очень хотел его прикончить. Эдвардс великолепно рассчитал время. Во время боя он наносил удары в голову, но я их все заблокировал. Этот удар попал в яблочко. Я практически в восторге от того, насколько он был хорош, но это случилось. Чемпионы падают, возвращаются и показывают, почему они чемпионы», - приводит слова Усмана английские СМИ.

Напомним, Эдвардс одержал победу нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Поединок проходил в рамках турнира промоушена в американском Солт-Лейк Сити.