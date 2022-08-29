Дацик: Если Шлеменко захочет вынести Емельяненко в первом раунде, он это сделает

Российский боксер Вячеслав Дацик оценил шансы Александра Емельяненко в возможном поединке с Александром Шлеменко.

«Саша периодически много говорит. Если он надеется, что Шлеменко его побьет полегче, то Сашу просто несет. Шлеменко, во-первых, имеет жесткий нокаутирующий удар, техничный, точный и четкий. Он гораздо быстрее и скоростнее Емельяненко. То, что он немного легче весит ничего не значит. Если Шлеменко захочет вынести его в первом раунде, то вынесет. Захочет во втором – вынесет во втором», – сказал Дацик Metaratings.

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко.

Напомним, бой между Дациком и Емельяненко пройдет 24 сентября в рамках Hardcore Boxing.

Свой последний поединок Александр провел 23 февраля против 51-летнего Джеффа Монсона и победил единогласным решением судей.