Брат Исмаилова выразил недовольство тем, что судья досрочно завершил бой между Шлеменко и Иличем

Рамазан Исмаилов, брат российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, выразил несогласие с тем, что главный рефери досрочно остановил поединок между Александром Шлеменко и Александром Иличем на турнире RCC 12.

«Хотел бы разобрать поединок Александра Шлеменко с Иличем. Моё личное мнение, что остановка была ранней. Но это моё личное мнение, потому что были бои, где спортсмены были в намного более тяжёлых ситуациях и они выживали, а исход боя переворачивался в обратную сторону, и они одерживали победу», — сказал Рамазан в своих социальных сетях.

Ранее Илич нокаутировал Шлеменко за 21 секунду.

Таким образом, Шлеменко потерпел 14-е поражение в карьере. В общей сложности он провел 75 поединков, одержал 61 победу, еще один бой признан несостоявшимся.

В то же время, Илич одержал 14-ю победу в 19 профессиональных боях. Еще пять раз он уступил оппонентам.