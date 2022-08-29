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Брат Исмаилова выразил недовольство тем, что судья досрочно завершил бой между Шлеменко и Иличем

Сербский спортсмен одержал победу нокаутом на 21-й секунде поединка.
29 августа 2022 16:18
автор: Александр Бойченко

Рамазан Исмаилов, брат российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, выразил несогласие с тем, что главный рефери досрочно остановил поединок между Александром Шлеменко и Александром Иличем на турнире RCC 12.

«Хотел бы разобрать поединок Александра Шлеменко с Иличем. Моё личное мнение, что остановка была ранней. Но это моё личное мнение, потому что были бои, где спортсмены были в намного более тяжёлых ситуациях и они выживали, а исход боя переворачивался в обратную сторону, и они одерживали победу», — сказал Рамазан в своих социальных сетях.

Ранее Илич нокаутировал Шлеменко за 21 секунду.

Таким образом, Шлеменко потерпел 14-е поражение в карьере. В общей сложности он провел 75 поединков, одержал 61 победу, еще один бой признан несостоявшимся.

В то же время, Илич одержал 14-ю победу в 19 профессиональных боях. Еще пять раз он уступил оппонентам.

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Брат Исмаилова выразил недовольство тем, что судья досрочно завершил бой между Шлеменко и Иличем
Сербский спортсмен одержал победу нокаутом на 21-й секунде поединка.
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