«Говорят они, а стыдно мне». Исмаилов - о словах Харитонова в адрес Шлеменко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов жестко ответил соотечественнику Сергею Харитонову, который раскритиковал Александра Шлеменко после поражения нокаутом от серба Александра Илича в рамках турнира RCC 12.

«Злорадствуют падению человека, и, что удивительно, злорадствуют именно те, которые больше всех падали. Говорят вроде они, а стыдно почему-то мне», — написал Исмаилов в своих социальных сетях.

Ранее Харитонов посоветовал Шлеменко чаще выполнять обещанные слова и быть менее голословным перед своими поединками.

Ранее Илич нокаутировал Шлеменко за 21 секунду.

Таким образом, Шлеменко потерпел 14-е поражение в карьере. В общей сложности он провел 75 поединков, одержал 61 победу, еще один бой признан несостоявшимся.