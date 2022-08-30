Боец UFC Цзинлян: Уже все забыли про те лица, которые рассекал Фергюсон

Боец UFC Ли Цзинлян высказался о своем предстоящем сопернике американце Тони Фергюсоне.

«Люди забывают, кто такой Тони Фергюсон. Все уже забыли о тех лицах, которые он рассекал. Они забыли о крутых бойцах, которых он побеждал приемами. Пока не сразишься с таким парнем, не узнаешь, насколько тяжелы бои с Эль Кукуем. Его нельзя недооценивать или отказывать в уважении.

У него странный стиль, но и у меня тоже. Наш бой имеет смысл. Он принял правильное решение», — цитирует Цзинляна американские СМИ.

В своем последнем поединке Фергюсон (26-7) уступил соотечественнику Майклу Чендлеру фронт-киком во втором раунде на турнире UFC 274.

Что касается Цзинляна (19-7), то он одолел россиянина Муслима Салихова во втором раунде в рамках соревнований UFC Fight Nights в июле текущего года.