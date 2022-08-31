Уайт считает, что россиянка Дудакова может стать чемпионкой UFC

Президент UFC Дана Уайт похвалил российского бойца Викторию Дудакову, победившую на Dana White's Contender Series по единогласному решению судей бразильянку Марию Сильву.

«Она победила, хотя была андердогом, она невероятно сильна как духом, так и физически. Ей всего лишь 23 года, у нее есть всё для того, чтобы стать чемпионом UFC», - сказал Уайт на пресс-конференции после турнира, который является отборочным.

Таким образом, россиянка получила контракт в UFC.

Дудакова провела в ММА шестой поединок, в каждом из которых выиграла. Сильва проиграла впервые, случилось это в десятом бою в смешанных единоборствах.