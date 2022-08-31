СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Махачев высказался о предстоящем титульном поединке против Оливейры

Поединок состоится 22 октября.
31 августа 2022 17:17

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал предстоящий титульный поединк против бразильца Чарльза Оливейры.

«Я собираюсь доминировать над Оливейрой. Но это будет непростой бой: этот парень - чемпион, с хорошими навыками борьбы и ударк», - заявил Махачев в интервью журналисту Бретту Окамото.

Напомним, 22 октября россиянин проведет бой против бразильца Чарльза Оливейры, а на кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.

К слову, Махачев идет на победной серии из 10 боев кряду. Что касается Оливейры, то бразилец владел титулом, но лишился его из-за проваленной весогонки.

Это интересно:
Махачев высказался о предстоящем титульном поединке против Оливейры
Поединок состоится 22 октября.
31.08.2022 17:17
ММА
«Утро было бодрое»: Петр Ян показал актуальную форму (фото)
Россиянин вернется в октагон 22 октября.
31.08.2022 16:54
ММА
автор: Артур Гичунцев
Уайт считает, что россиянка Дудакова может стать чемпионкой UFC
23-летняя волгоградка победила в отборочном бою за контракт в организации.
31.08.2022 09:58
ММА
автор: Максим Скороходов
Россиянка Дудакова победила в бою за контракт с UFC
Спортсменка из Волгограда провела поединок после травмы мениска.
31.08.2022 09:35
ММА
автор: Максим Скороходов
Ли Цзинлян: Фергюсон – пионер ММА. Уже никто не помнит, чьи лица он рассекал
Американец идет на серии из четырех поражений кряду.
30.08.2022 17:22
ММА
автор: Артур Гичунцев
Джейк Пол проведет бой с легендой UFC
В прошлом году блогер нокаутировал Тайрона Вудли.
30.08.2022 16:53
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор выложил фотографии с тренировки
Ирландец готовится к бою в полусреднем весе.
30.08.2022 16:30
ММА
автор: Артур Гичунцев
Боец UFC Цзинлян: Уже все забыли про те лица, которые рассекал Фергюсон
Поединок пройдет 11 сентября в Лас-Вегасе.
30.08.2022 12:09
ММА
автор: Александр Бойченко
«Говорят они, а стыдно мне». Исмаилов - о словах Харитонова в адрес Шлеменко
Ранее Харитонов обвинил Шлеменко в голословности перед боями.
30.08.2022 11:35
ММА
автор: Александр Бойченко
Усман Нурмагомедов сразится за титул чемпиона Bellator против бразильца Фрейре
Поединок пройдет 18 ноября в Чикаго.
29.08.2022 22:33
ММА
автор: Максим Скороходов
Чем «Магнитка» хуже «Ак Барса»? Восточные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Восточной конференции.
8:7 на старте US Open и флаг Андорры в честь Смоляра. Новые приключения наших нейтралов
В США начался последний в этом году теннисный турнир «Большого шлема». В первые два дня на нью-йоркских кортах отметились 16 российских игроков.
СКА и ЦСКА обречены на финал? Западные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Западной конференции.
Призы от Кафельникова — за ставки на US Open! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Есть ощущение, что «Зенит» обыграем». Евгений Бушманов — о прогрессе «Спартака» при Абаскале
Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил для «Плеймейкера» игру молодежи красно-белых, голевой дебют Павла Мелешина в Кубке России и шансы команды в предстоящем матче с «Зенитом».
Абаскаль убил двух зайцев! Как «Спартак» победил «Крылья» и сохранил силы перед «Зенитом»
В матче группового этапа Кубка России красно-белые выиграли у самарской команды благодаря дебютному голу Павла Мелешина (1:0).
В сборной Франции снова вымогают деньги? Теперь Погба обвинили в колдовстве против Мбаппе
В стане действующих чемпионов мира по футболу заполыхал новый скандал.
Клопп уволил уже шестого тренера АПЛ! Главные цифры футбольного уик-энда
Подводим статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наплевали в душу и зовут обратно! Почему Юрана отговаривают возвращаться в «Химки»
Удивительные дела творятся в «Химках», куда после недавнего увольнения снова отправляют Сергея Юрана.
Что за дела в «Динамо»? Моро потеряли, Захаряна не продали, Самошникова не купили
Бело-голубые в последнее время не могут похвастаться успехами в кадровых вопросах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика