Махачев высказался о предстоящем титульном поединке против Оливейры

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал предстоящий титульный поединк против бразильца Чарльза Оливейры.

«Я собираюсь доминировать над Оливейрой. Но это будет непростой бой: этот парень - чемпион, с хорошими навыками борьбы и ударк», - заявил Махачев в интервью журналисту Бретту Окамото.

Напомним, 22 октября россиянин проведет бой против бразильца Чарльза Оливейры, а на кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.

К слову, Махачев идет на победной серии из 10 боев кряду. Что касается Оливейры, то бразилец владел титулом, но лишился его из-за проваленной весогонки.