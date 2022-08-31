Звезда «Дома-2» Черкасов: А. Емельяненко – анти-пример для молодежи. Не хочу видеть его

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов осудил поведение российского бойца ММА Александра Емельяненко.

По его словам, ветеран смешанных единоборств утратил былую форму и показывает своим примером, как можно загубить карьеру.

«Смотрю на его образ жизни с некой брезгливостью. Мы чаще всего обсуждаем Александра как хулигана, дебошира, алкоголика. Да и в целом, я считаю, что он предал Федора, думаю, с этим согласны все адекватные любители смешанных единоборств.

Он никоим образом не является примером для молодежи, бойцов, для начинающих двигаться в направлении единоборств. В его следующем противостоянии я болею за Дацика. Этот бой должен стать последним в карьере Саши. Больше я не хочу что-то видеть и слышать про него», – цитирует Черкасова MMA.Metaratings.ru.

В 2020 году Александр Емельяненко проиграл россиянину Магомеду Исмаилову, после чего не выступал полтора года. По словам менеджера бойца, он боролся с алкогольной зависимостью.

Что касается его поединка с Дациком, то он пройдет в сентябре 2022 года на площадке Hardcore Boxing.