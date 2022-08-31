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«Выбор за ними»: Емельяненко и Харитонову предложили провести бой на турнире Hardcore FC

Об этом заявил глава лиги Анатолий Сульянов.
31 августа 2022 22:14
автор: Артур Гичунцев

Российские тяжеловесы Александр Емельяненко и Сергей Харитонов могут провести бой на площадке Hardcore FC. Об этом заявил глава лиги Анатолий Сульянов. По его словам, промоушен выслал предложения бойцам и ожидает ответа.

«Оба бойца знают, где офис «Хардкора». Я лично обсуждал это с Сергеем и с Сашей. Офферы сделаны. Если они серьезно настроены от слов перейти к делу, «Хардкор» организует им поединок по правилам бокса или MMA. Выбор за ними», – цитирует функционера MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Емельяненко и Харитонов уже встречались на ринге в 2006 году: тот бой состоялся по правилам ММА и завершился в пользу Александра.

К слову, бойцы никогда не скрывали, что негативно относятся друг другу и неоднократно устраивали словесные перепалки в соцсети.

источник: Mma.metaratings.ru
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«Выбор за ними»: Емельяненко и Харитонову предложили провести бой на турнире Hardcore FC
Об этом заявил глава лиги Анатолий Сульянов.
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