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Махачев выразил уверенность в том, что Усман победит Эдвардса в матче-реванше

Ранее Эдвардс отправил своего соперника в нокаут.
01 сентября 2022 11:13
автор: Владислав Корегин

Российский боец UFC Ислам Махачев поделился мнением по поводу победы Леона Эдвардса над Камару Усманом.

Напомним, что 31-летний британец одержал победу нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Поединок проходил в рамках турнира UFC 278, который прошел 20 августа в Солт-Лейк Сити.

– Эдвардсу повезло, потому что Усман избивал его на протяжении пяти раундов. В первом раунде Леону удалось сбить Усмана с ног, но в остальном Камару доминировал над соперником и несколько раз сбивал его с ног. Когда состоится реванш, то я абсолютно уверен в победе Усмана, – цитируют Махачева американские СМИ.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что в данный момент ведется работа по организации реванша между Эдвардсом и Усманом.

В своей карьере Эдвардс одержал 20 побед и потерпел три поражения. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. На счету 35-летнего Усмана 20 побед и два поражения.

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