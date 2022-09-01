Тренер Эдвардса считает, что Чимаев может стать претендентом на пояс

Тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса считает, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев может стать претендентом на пояс.

«Если он действительно победит Нейта, и отправить его на пенсию, я думаю, UFC каким-то образом попытается подсунуть Чимаева где-нибудь в будущем, в качестве претендента на пояс», — цитируют Дэйва Ловелла зарубежные СМИ.

Напомним, что бой между Эдвардсом и Чимаевым назначался трижды, но все три раза срывался из-за проблем, связанных со здоровьем спортсменов.

Добавим, что Чимаев занимает третью строчку рейтинга, уступая лишь Эдвардсу, Камару Усману, а также Колби Ковингтону.

Шведский боец проведет поединок с Нейтом Диасом 11 сентября на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе.