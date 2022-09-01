Абдурахимов не сможет выступить на турнире UFC 279

«Нельзя сказать, что в наших неудачах виноват только Писарев». Аяз Гулиев — о ситуации в «Химках»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев после поражения от «Краснодара» в кубковом матче (0:2) рассказал об обстановке в подмосковной команде.