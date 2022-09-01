Глава UFC Уайт назвал россиянку Дудакову настоящей бестией

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от российского бойца смешанных единоборств Виктории Дудаковой.

Отметим, что накануне 23-летняя спортсменка победила представительницу Бразилии Марию Сильву единогласным решением судей на турнире Dana White's Contender Series. Данный результат позволил россиянке получить контракт в промоушене.

– Меня в ней подкупило все. Она была травмирована, но, даже спускаясь по лестнице, делала вид, что все хорошо… . Не знаю, видел ли я когда-нибудь бойца, который ментально, физически и эмоционально был также силен, как эта девушка.

Дудакова – настоящая бестия! Она просто подошла ко мне и сказала: «Я собираюсь стать чемпионкой UFC». И я ответил: «Да, не сомневаюсь в этом. Из того, что я видел сегодня вечером, у меня не осталось никаких сомнений», – приводит слова Уайта американские СМИ.

Добавим, что в своей карьере Дудакова одержала шесть побед, не потерпев ни одного поражения.