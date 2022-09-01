«Пил по литру рома в день». Перейра рассказал о серьезных проблемах с алкоголем

Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра рассказал о том, что испытывал серьезные проблемы с алкоголем.

Спортсмен заявил, что к 16 годам выпивал по литру рома каждый день, а также несколько бутылок пива.

«У меня был ритуал. До 12 часов дня я выпивал три кашасы. У меня не было финансового положения. Я любил пиво, но, черт возьми, у меня не было денег», - приводят слова Перейры зарубежные СМИ.

Напомним, что бразилец провел семь боев в ММА и одержал шесть побед.

Добавим, что 12 ноября Перейра сразится за титул UFC в среднем весе против представителя Нигерии Исраэля Адесаньи.