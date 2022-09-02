На яхте Макгрегора избили 20-летнюю девушку

В ирландскую полицию поступило заявление об избиении от 20-летней девушки, сообщает местная пресса.

Как утверждает пострадавшая, происшествие произошло 17 июля на яхте бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, когда он отмечал свой день рождения. При этом сам спортсмен не обвиняется в нарушении закона.

Так как яхта находилась на территории Испании, к делу подключили правоохранительные органы из данной страны.

Добавим, что последний раз Макгрегор в октагон выходил 10 июля, когда проиграл техническим нокаутом из-за травмы ноги Дастину Порье.