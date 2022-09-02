Василевский – о Хасбике: Он поймал звезду и перестал чувствовать какие-то границы

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский отреагировал на конфликт между бывшим чемпионом UFC Конор Макгрегором и известным блогером Хасбиком.

Рaнее 34-летний ирландец в своих соцсетях назвал Хасбуллу Магомедова «маленьким выродком». Также спортсмен заявил, что хотел бы зaбить им трехочковый в баскетбольное кольцо. Позднее Конор удалил данную запись. В ответ россиянин выразил надежду встретиться с бойцом в Абу-Даби для проведения поединка.

– Ситуация неоднозначная. Хасбик тоже делает провокационные заявления. Он персонаж, появившийся из ниоткуда, а Конор – чемпион UFC. Пожалуй, Хасбик где-то борщит, как говорят в Дагестане. Он хайпанул, поймал звезду и перестал чувствовать какие-то границы, – цитирует Василевского Mma.metaratings.ru.

Напомним, что в своем последнем поединке Макгрегор получил перелом ноги и уступил aмериканцу Дастину Порье на турнире UFC 264.