«Он сейчас в ударе». Адесанья спрогнозировал результат боя Ган - Туйваса

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке в тяжелом весе между Сирилом Ганом и третьим номером дивизиона Таем Туйвасой.

«Мне нравится Ган, но я люблю своего приятеля Тая, и я чувствую, что он сейчас в ударе. Чтобы победить Гана, Тай должен использовать свой вес и держать Гана близко к клетке. Тай умеет бороться, так почему бы и нет», — сказал Адесанья на Ютуб-канале.

Бойцы подерутся на турнире UFC Fight Nights в Париже. Мероприятие пройдет в ночь с 3 на 4 сентября.