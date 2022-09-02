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«Он сейчас в ударе». Адесанья спрогнозировал результат боя Ган - Туйваса

Поединок пройдет в предстоящие выходные.
02 сентября 2022 16:50
автор: Александр Бойченко

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке в тяжелом весе между Сирилом Ганом и третьим номером дивизиона Таем Туйвасой.

«Мне нравится Ган, но я люблю своего приятеля Тая, и я чувствую, что он сейчас в ударе. Чтобы победить Гана, Тай должен использовать свой вес и держать Гана близко к клетке. Тай умеет бороться, так почему бы и нет», — сказал Адесанья на Ютуб-канале.

Бойцы подерутся на турнире UFC Fight Nights в Париже. Мероприятие пройдет в ночь с 3 на 4 сентября.

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