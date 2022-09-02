Жорж Сен-Пьер: Если Усман возьмет реванш у Эдвардса и вернет титул, это добавит его наследию

Экс-чемпион UFC в трех весовых категориях Жорж Сен-Пьер оценил шансы нигерийца Камару Усмана взять реванш у британца Леона Эдвардса за поражение нокаутом в первом поединке



- Мы очень часто мы видим, что поражение может повлиять на уверенность бойцов. Уверенность очень важна для них. Потому что вы можете обладать всеми навыками в мире, но если у вас нет уверенности, это похоже на человека, у которого много денег на банковском счете, но нет доступа к ним. Поэтому, чтобы произошло волшебство, вам нужны навыки и уверенность. Мы увидим, насколько ментально силен Камару Усман. Если он вернется и выиграет титул, я думаю, это еще больше добавит его наследию. Но это будет адский бой, адский вызов, - приводит слова Сен-Пьера американские СМИ.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что в данный момент ведется работа по организации реванша между Эдвардсом и Усманом.

В своей карьере Эдвардс одержал 20 побед и потерпел три поражения. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. На счету 35-летнего Усмана 20 побед и два поражения.