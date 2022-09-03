Сен-Пьер назвал Чимаева будущим чемпионом UFC

Экс-чемпион UFC в трех весовых категориях Жорж Сен-Пьер считает, что швед Хамзат Чимаев станет чемпионом организации в ближайшем будущем.

«Да, Хамзат действительно хорош. У него есть навыки. Он хорош и показал невероятную стойкость и психологическую стойкость в своем последнем бою с Гилбертом Бернсом. Это было доведено до предела, и именно так вы узнаете настоящего бойца, настоящего чемпиона, а не претендента. Он столкнулся с трудностями, но выстоял и добился успеха», — сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.

Напомним, что 11 сентября в рамках турнира UFC 279 состоится бой между Чимаевым и Диазом. Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщил о том, что в случае победы Хамзат получит титульный бой.

Всего в своей карьере 28-летний Чимаев провел 11 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету 37-летнего Диаза 23 победы и 13 поражений.