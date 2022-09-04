СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ган дрался со сломанной рукой с Туйвасой в главном бою турнира UFC

Поединок состоялся в Париже.
04 сентября 2022 09:11

Французский боец ММА Сирил Ган рассказал, что дрался со сломанной рукой с представителем Австралии Таем Туйвасу в главном поединке на турнире UFC Fight Night, который состоялся в Париже.

«Это часть моей работы. Что касается повреждения, то это моя кисть правой руки. Я ее сломал во время боя. Правда, я не понял, в какой момент это произошло», - сказал Ган на пресс-конференции.

Напомним, что бой завершился в третьем раунд после того, как Ган нокаутировал Туйвасу.

Для Сирила эта победа стала 11-й в карьере при одном поражении. Туйваса потерпел пятое поражение за время выступлений в ММА.

Это интересно:
Ган дрался со сломанной рукой с Туйвасой в главном бою турнира UFC
Поединок состоялся в Париже.
04.09.2022 09:11
ММА
Сирил Ган нокаутировал Тая Туйвасу на турнире UFC в Париже
Поединок завершился в третьем раунде.
04.09.2022 08:25
ММА
Сен-Пьер назвал Чимаева будущим чемпионом UFC
В последнем своем поединке он одолел Гилберта Бернса.
03.09.2022 15:18
ММА
автор: Александр Бойченко
Жорж Сен-Пьер: Если Усман возьмет реванш у Эдвардса и вернет титул, это добавит его наследию
В завершившемся поединке нигериец уступил нокаутом британскому бойцу.
02.09.2022 18:38
ММА
автор: Александр Бойченко
«Он сейчас в ударе». Адесанья спрогнозировал результат боя Ган - Туйваса
Поединок пройдет в предстоящие выходные.
02.09.2022 16:50
ММА
автор: Александр Бойченко
Василевский – о Хасбике: Он поймал звезду и перестал чувствовать какие-то границы
Ранее россиянин вступил в конфликт с Конором Макгрегором.
02.09.2022 14:15
ММА
автор: Владислав Корегин
На яхте Макгрегора избили 20-летнюю девушку
Бывший чемпион UFC отмечал 34-летие.
02.09.2022 12:05
ММА
автор: Максим Скороходов
Альберт Дураев назвал имя следующего соперника в UFC
Спойлер: он выступает под флагом Бразилии.
01.09.2022 23:18
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хасбик отреагировал на оскорбления со стороны Макгрегора
Блогер проживает в Республике Дагестан и является другом Хабиба Нурмагомедова.
01.09.2022 19:00
ММА
автор: Александр Поволоцкий
«Вегас, мы идем»: Чимаев прибыл в США на бой с Нейтом Диасом (фото)
Поединок состоится 11 сентября.
01.09.2022 18:53
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Быки» разбушевались! Как «Краснодар» победил «Сочи» и догнал «Зенит»
Команда Александра Сторожука приятно удивляет на старте сезона, одержав пятую победу в последних шести матчах.
«Сам побаиваюсь нашего первого звена». Олег Знарок — после поражения от «Динамо»
Главный тренер «Ак Барса» подвел неутешительные для его команды итоги матча КХЛ против «Динамо» (0:2).
Ошиблись с фаворитом? Как «Динамо» обнулило Знарка, Радулова, Шипачева и компанию
В первом матче сезона распиаренный «Ак Барс» не подтвердил статус претендента на Кубок Гагарина, вчистую проиграв в Москве «Динамо» (0:2).
«Когда Паша забил, мы с женой орали как ненормальные». Алексей Мелешин — о сыне, «Спартаке» и «Зените»
Экс-футболист «Спартака» Алексей Мелешин после победы над «Зенитом» в Матче легенд поделился ожиданиями от предстоящего суперматча РПЛ, вспомнил недавний дебют сына за красно-белых и заглянул в будущее любимого клуба уже без Леонида Федуна.
«Забьют те и другие, а победят «быки». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в матче 8-го тура РПЛ в Краснодаре (3 сентября, 18:30).
Хороший Парень измотает Бам-Бама! Расклад и лучшие ставки на UFC Paris
3 сентября состоится первый в истории французский турнир UFC, в главном бою которого столкнутся тяжеловесы Сирил Ган и Тай Туиваса. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях.
Больше трех часов на корте в 40 лет – это слишком. Каким был последний матч Серены Уильямс
Знаменитая американка Серена Уильямс, перед US Open-2022 объявившая, что турнир станет последним в ее карьере, проиграла Айле Томлянович из Австралии.
«Нам было важно показать пример основе». Артем Ребров — о победе легенд «Спартака» над «Зенитом»
Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров после своего прощального матча поделился ожиданиями от воскресной игры РПЛ с «Зенитом» и эмоциями от поддержки фанатов красно-белых, бойкотирующих чемпионат.
Ну какой из него Царь? Как Кокорин получил новое прозвище и дебютировал в чемпионате Кипра
Александр Кокорин после перехода в «Арис» из Лимассола вышел на замену и не забил при счете 5:0.
Легенды «Спартака» взяли реванш у «Зенита». Дело за командой Абаскаля?
В Москве прошел огненный матч ветеранов красно-белых и сине-бело-голубых.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика