Ган дрался со сломанной рукой с Туйвасой в главном бою турнира UFC

Французский боец ММА Сирил Ган рассказал, что дрался со сломанной рукой с представителем Австралии Таем Туйвасу в главном поединке на турнире UFC Fight Night, который состоялся в Париже.

«Это часть моей работы. Что касается повреждения, то это моя кисть правой руки. Я ее сломал во время боя. Правда, я не понял, в какой момент это произошло», - сказал Ган на пресс-конференции.

Напомним, что бой завершился в третьем раунд после того, как Ган нокаутировал Туйвасу.

Для Сирила эта победа стала 11-й в карьере при одном поражении. Туйваса потерпел пятое поражение за время выступлений в ММА.