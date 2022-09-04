Нганну - о победе Гана над Туйвасой: Очень зажигательный бой, много хороших действий

Чемпион UFC Фрэнсис Нганну отреагировал на победу Сирила Гана над представителем Австралии Таем Туйвасу в главном поединке на турнире UFC Fight Night, который состоялся в Париже.

«Очень зажигательный бой, много хороших действий. В какой-то момент шансы были 50/50, но потом Сирил перетянул инициативу на себя», - приводит слова Нганну зарубежные СМИ.

Напомним, что бой завершился в третьем раунд после того, как Ган нокаутировал Туйвасу.

Для Сирила эта победа стала 11-й в карьере при одном поражении. Туйваса потерпел пятое поражение за время выступлений в ММА.