Гасанов считает, что судья правильно остановил бой Шлеменко против Илича

Чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов поделился мнением об итоге поединка россиянина Александра Шлеменко против представителя Сербии Александра Илича.

Напомним, что рефери досрочно остановил поединок после нокаута Шлемнко на турнире RCC 12.

«Если бы рефери не остановил, ничего бы не изменилось. Этот парень его добивал, а Александр не успевал восстановиться. Чтобы изменилось, если бы бой прошел на десять секунд больше? Он мог бы только получить больший вред здоровью», - приводит слова Гасанова «Метарейтинг».

Добавим, что Шлеменко потерпел 14-е поражение в карьере. В общей сложности он провел 75 поединков, одержал 61 победу, еще один бой признан несостоявшимся.

В свою очередь, Илич одержал 14-ю победу в 19 профессиональных боях. Еще пять раз он уступил оппонентам.