«Невероятный вечер в Париже». Дана Уайт оценил бой Гана и Туивасы

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал на победу Сирила Гана над представителем Австралии Таем Туйвасу в главном поединке на турнире UFC Fight Night, который состоялся в Париже.

«Невероятный вечер в Париже. Поздравляю Сириля с победой, а Таю - большое уважение за этот бой», - написал функционер в своих соцсетях.

Напомним, что бой завершился в третьем раунд после того, как Ган нокаутировал Туйвасу.

Для Сирила эта победа стала 11-й в карьере при одном поражении. Туйваса потерпел пятое поражение за время выступлений в ММА.