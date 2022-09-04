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Ган выразил мнение, что Чимаев нокаутирует Диаза в очном поединке

Бой запланирован на 11 сентября.
04 сентября 2022 14:24
автор: Владислав Корегин

Французский боец UFC Сириль Ган высказался по поводу поединка Нейта Диаза с Хамзатом Чимаевым.

Отметим, что бой между спортсменами состоится 11 сентября в рамках турнира UFC 279. Ранее президент промоушена Дана Уайт сообщил о том, что в случае своей победы Хамзат получит титульный бой.

– Для Диаза это будет очень сложный бой. Чимаев молод и находится на пике своих возможностей, он более чем уверен в себе. Диаз, к сожалению, уже не тот, его карьера вот-вот закончится. Я люблю Нейта, но, к сожалению, Чимаев его финиширует, – сказал Ган в интервью зарубежному YouTube-каналу.

Добавим, что всего в своей карьере 28-летний Чимаев провел 11 поединков, не потерпев ни одного поражения. На счету 37-летнего Диаза 23 победы и 13 поражений.

источник: «Советский спорт»
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