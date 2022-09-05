Гаджиев высказался о поединке между Ганом и Орловским: «Я бы посмотрел такой бой»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что с интересом посмотрел бы на бой между Сирилом Ганом и Андреем Орловским.

«Ган показывает очень приличную скорость рук, хороший бокс. Это всегда интересно. Я понимаю, что Сирил и Андрей Орловский находятся на разных полюсах рейтинга, но я бы посмотрел такой бой. Считаю, что Андрей со своим боксом может составить конкуренцию Гану», - приводит слова Гаджиева mma.metaratings.

Напомним, накануне Ган победил Тая Туивасу нокаутом в третьем раунде в рамках турнира UFC Париж.

Орловский свой последний бой провел в апреле 2022 года, одолев Джейка Коллье раздельным решение судей на турнира UFC on ESPN 35.