Гаджиев о карьере Махно: Это Леха, он всегда будет привлекать внимание

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение Алексея Махно от Михаила Бондаря.
«Я никогда не делал выводов по Алексею исходя из результата одного поединка. Выиграл? Проиграл? И что? Это Леха, он всегда будет драться, привлекать внимание и выдавать бескомпромиссные поединки. Даже в случае поражения в следующем поединке я бы не стал ставить крест на его карьере. Давайте вспомним его победу над Сашей Гребневым или Давидом Хачатряном. Мне нравится, как он дерется», - приводит слова Гаджиева mma.metaratings.
Добавим, поединок состоялся в рамках турнира AMC Fight Nights 114. Бондарь одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.
источник: Mma.metaratings.ru