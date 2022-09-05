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Гаджиев о карьере Махно: Это Леха, он всегда будет привлекать внимание

Боец проиграл Михаилу Бондарю.
05 сентября 2022 10:18
автор: Александр Шульгин

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поражение Алексея Махно от Михаила Бондаря.

«Я никогда не делал выводов по Алексею исходя из результата одного поединка. Выиграл? Проиграл? И что? Это Леха, он всегда будет драться, привлекать внимание и выдавать бескомпромиссные поединки. Даже в случае поражения в следующем поединке я бы не стал ставить крест на его карьере. Давайте вспомним его победу над Сашей Гребневым или Давидом Хачатряном. Мне нравится, как он дерется», - приводит слова Гаджиева mma.metaratings.

Добавим, поединок состоялся в рамках турнира AMC Fight Nights 114. Бондарь одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

источник: Mma.metaratings.ru
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