Павлович оценил возможность проведения поединка с Волковым

Российский боец UFC Сергей Павлович ответил на вопрос о том, заинтересован ли он в поединке со своим соотечественником Александром Волковым.

Отметим, что оба спортсмена выступают в тяжелой весовой категории. Павлович занимает пятое место в дивизионе, а Волков – восьмое.

– Знаете, я всегда говорил, что есть много иностранцев. Если есть возможность, чтобы были иностранцы, то, конечно, лучше с ними подраться. Но пока впереди меня все ребята, с которыми нужно драться, поэтому я над этим не ломаю голову, – цитирует Павловича «РБ-Спорт».

Добавим, что в своей карьере 30-летний Павлович одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Что касается Волкова, то на счету 33-летнего россиянина 35 побед и 10 поражений.