Асбаров может стать соперником Харитонова в промоушене Hardcore FC

Стало известно о том, с кем может провести свой следующий поединок российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов.

Согласно данным Mma.metaratings.ru, 42-летний спортсмен может подраться с соотечественником Сосланом Асбаровым в рамках кулачного боя на одном из турниров Hardcore FC. Отмечается, что в данный момент промоушен работает на организацией этого поединка.

Напомним, что в своей карьере Харитонов провел 42 боя, одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.

Что касается Асбарова, то 29-летний россиянин является чемпионом Hardcore FC в полутяжелом весе.