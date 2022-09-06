Дацик проведет поединок с Гаджи «Автоматом» на голых кулаках

На одном из ближайших турниров Hardcore FC состоится бой на голых кулаках между Вячеславом Дациком и Гаджи Наврузовым, имеющего прозвище «Автомат». Об этом сообщает Mma.metaratings.ru.

Отметим, что в мае прошлого года спортсмены проводили боксерский поединок. В первом раунде Наврузов нокаутировал своего соперника.

Добавим, что 24 сентября 42-летний Дацик подерется с Александром Емельяненко в рамках турнира Hardcore Boxing, который пройдет в Москве. Что касается Наврузова, то у 33-летнего россиянина должен был состояться поединок с Тимуром Слащининым, однако бой был отменен.