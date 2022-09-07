Усман столкнулся с потерей памяти после поражения от Эдвардса

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал о своем самочувствии после нокаута в поединке с Леоном Эдвардсом.

Напомним, что титульный бой завершился за 56 секунд до конца пятого раунда. Эдвардс нанес Усману удар ногой в голову и отправил нигерийца в нокаут.

«Я общался с тренером, разговаривал со всеми. На записи можно увидеть, что я общался с семьей, обнимал их, но я ничего из этого не помню. Плохо помню, как сидел. Это выглядело, будто Леон отправил меня в 20-минутный сон. Пришел в себя только в карете скорой помощи», — заявил Усман на зарубежном YouTube-канале.

Добавим, что сейчас на счету 35-летнего нигерийца 20 побед и два поражения.