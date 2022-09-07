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Кормье оценил шансы Фергюсона на победу в бою против Цзинляна

38-летний американец идет на серии из четырех поражений кряду.
07 сентября 2022 23:13

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался перед боем американца Тони Фергюсона и представителя Китая Ли Цзинляна.

Напомним, 38-летний Фергюсон долгое время выступал в легком весе. Он решил уйти в полусредний дивизион после поражения от Майкла Чендлера, ставшего для него четвертым кряду.

«Если и есть парень, который может отпустить прошлое и все, что произошло до этого, и попытаться заявить о себе, то это Тони Фергюсон. Но Ли Цзинлян тоже крутой боец. У него сильный удар, это будет очень сложный бой для него впервые за долгое время», – сказал Кормье американским СМИ.

Добавим, что Тони Фергюсон и Ли Цзинлян проведут бой в основном карде турнира UFC 279, который пойдет 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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