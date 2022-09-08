Макгрегор вновь оскорбил блогера Хасбика, назвав его калекой

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вновь обратился к российскому блогеру Хасбулле Магомедову в соцсетях.

Отметим, что 34-летний спортсмен опубликовал отредактированную фотографию, на которой он держит мягкую игрушку с лицом Хасбика. «Что ты скажешь теперь, маленький калека?» – написал Макгрегор.

Напомним, рaнее Макгрегор в соцсетях назвал Магомедова «маленьким выродком». Также боец заявил, что хотел бы зaбить им трехочковый в баскетбольное кольцо. Позднее Конор удалил данную запись. В ответ россиянин выразил надежду встретиться с бойцом в Абу-Даби для проведения поединка.