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Хасбик обратился к президенту UFC Уайту после очередного оскорбительного поста от Макгрегора

При этом россиянин назвал спортсмена курицей.
08 сентября 2022 12:55
автор: Владислав Корегин

Российский блогер Хасбулла Магомедов ответил на оскорбления ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Ранее спортсмен в своих соцсетях опубликовал отредактированную фотографию, на которой он держит мягкую игрушку с лицом Хасбика. При этом Макгрегор назвал россиянина «маленьким калекой», а затем удалил данный пост.

– Клоун не сможет никогда это сделать. Почему ты каждый раз удаляешь посты, когда я тебе отвечаю? Дядя Дана Уайт и UFC, пожалуйста, дайте мне съесть эту курицу Конора Макгрегора. Я голоден и разобью его своим горским духом. Мой брат Хабиб уже разгромил его и его команду, пришла моя очередь подняться, – написал Магомедов в соцсетях.

Напомним, что рaнее Макгрегор в соцсетях называл Магомедова «маленьким выродком». Также боец заявил, что хотел бы зaбить им трехочковый в баскетбольное кольцо. Позднее Конор удалил эту запись. В ответ россиянин выразил надежду встретиться с бойцом в Абу-Даби для проведения поединка.

источник: «Советский спорт»
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