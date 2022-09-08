Коста – Чимаеву: Ты не хочешь драться, потому что боишься, лох

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста выложил пост в соцсети, адресованный шведскому бойцу ММА Хамзату Чимаеву.

«Ты не хочешь драться, потому что ты боишься, парнишка! Ты боишься как лох! Но я не ожидал ничего другого. Какой из него гангстер? Он не ходит в одиночку, а теперь он избегает боя», – заявил бразилец.

Напомним, Коста и Чимаев повздорили на тренировке в Лас-Вегасе. Их конфликт едва не перерос в драку, однако, в дело вмешались другие бойцы, находившиеся в зале.