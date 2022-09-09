Пресс-конференция перед боем между Чимаевым и Диазом отменена

Глава UFC Дана Уайти отменил пресс-конференцию перед главным боем 11 сентября между уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым, представляющим Швецию и американцем Нэйтом Диазом.

«Пресс-конференции не будет, приношу свои извинения, но у нас очень странная ситуация. Такого не было в истории компании, так что, поверьте мне, это правильное решение не проводить пресс-конференцию сейчас. Ради безопасности каждого это правильное решение. Приношу свои извинения», - сказал Уайт.

По данным корреспондентов с места событий, между командами бойцов, а также людьми еще одного американского представителя UFC Кевина Холлэнда произошла драка. Причиной называют оскорбления Холлэнда в адрес Чимаева.

Напомним, что турнир, запланированный на 11 сентября, называется UFC 279. Он пройдет в Лас-Вегасе. Холлэнд в основном карде подерется со своим соотечественником Дэниелом Родригезом.