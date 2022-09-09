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Фергюсон оказался тяжелее Цзинляна на взвешивании перед боем на турнире UFC 279

В своих последних четырех поединках в карьере американец потерпел четыре поражения.
09 сентября 2022 19:54
автор: Владислав Корегин

Стали известны результаты взвешивания американского бойца смешанных единоборств Тони Фергюсона и представителя Китая Ли Цзинляна перед очным поединком на турнире UFC 279.

Отметим, что весы под 38-летним спортсменом показали результат 77,56 кг, а под его соперником – 77,33 кг. Их бой состоится 11 сентября в Лас-Вегасе.

Напомним, что в своей карьере Фергюсон одержал 25 побед и потерпел семь поражений. Что касается Цзинляна, то на счету 34-летнего китайца 19 побед и семь поражений.

источник: «Советский спорт»
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