Чимаев провалил взвешивание перед поединком с Диасом на турнире UFC 279

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провалил взвешивание перед поединком с представителем США Нейтом Диазом на турнире UFC 279.

Отметим, что весы под 28-летним спортсменом показал результат 80,9 кг, а у Диаза – 77,56 кг. Пороговым значением в полусредней весовой категории является 77,11 кг. Для нетитульных боев допускается погрешность в 0,45 кг.

Напомним, поединок между Чимаевым и Диазом был запланирован на 11 сентября в Лас-Вегасе. В своей карьере 28-летний Чимаев провел 11 боев, не потерпев ни одного поражения. Что касается Диаса, то на счету 37-летнего американца 23 победы и 13 поражений.